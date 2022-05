Die fünf besten Campingplätze im Harz

Viele Camper lieben es im Landkreis Harz auf einem Campingplatz zu übernachten. Im Durchschnitt verbrachten die Gäste im August 2020 2,9 Tage auf den Campingplätzen in Sachsen-Anhalt. Jedoch im Harz und Harzvorland blieben die Gäste am längsten, nämlich 3,4 Tage.

Landkreis Harz - 80 Campingplätze hatten im August 2020 in Sachsen-Anhalt, laut Statistischen Landesamt, geöffnet. Insgesamt 61.067 Ankünfte und 175.966 Übernachtungen hat das Amt in dem besagten Sommermonat gezählt. Im Durchschnitt verbrachten die Gäste 2,9 Tage auf den Campingplätzen in Sachsen-Anhalt. Jedoch im Harz und Harzvorland blieben die Gäste im August 2020 am längsten, nämlich 3,4 Tage.