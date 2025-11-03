Es ist die zweite Auflage. Nach der guten Resonanz bei der Premiere stellen sich im Huy erneut Firmen und Unternehmen vor. Am 15. November startet in Dingelstedt die zweite Gewerbemesse. Was die Besucher hier erwartet.

Die Huy-Orte stellen ihre Wirtschaftskraft vor: Das Interesse ist groß

Die erste Gewerbemesse war ein voller Erfolg - nun folgt die Fortsetzung.

Dingelstedt. - Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen November findet nun die zweite Auflage der Gewerbemesse im Huy (Landkreis Harz) statt. Am Samstag, 15. November, präsentieren sich wieder Firmen aus der Region den Besuchern.

Von 10 bis 17 Uhr können die Gäste im Dorfgemeinschaftshaus Dingelstedts sich informieren, welche Angebote und Branchen es in ihrem Umfeld gibt.

33 Unternehmen der Region bei der Messe dabei

„Wir haben wieder eine bunte Mischung an Unternehmen gewinnen können, die zeigen soll, wie vielfältig die Wirtschaftslandschaft auch hier ist“, sagt Maria Nitzschke von der Gemeindeverwaltung. „Dieses Mal haben wir sogar die Anzahl der Stände auf 33 erhöht, weil das Interesse so groß war.“ Dabei seien sowohl Neulinge als auch Wiederholungstäter, die bereits im vergangenen Jahr teilgenommen hatten.

Die Verpflegung übernehmen dieses Mal die Landfrauen Huy-Fallstein-Harz, so dass auch keiner der Besucher hungern muss.

Präsentation der Wirtschaft unterstützt auch einen gemeinnützigen Zweck

Wie schon bei der Premiere soll die Messe nicht nur Informationen bringen und eine Präsentationsmöglichkeit für die Firmen sein, sie soll auch dieses Mal einen guten Zweck erfüllen.

Während beim ersten Mal der Eintritt von einem Euro an den Wünschewagen des ASB ging, der damit Sterbenden letzte Wünsche erfüllt, ist dieses Mal der Verein „Respektvolle Superhelden Harz“ der Empfänger, der mit Workshops an Schulen gegen Mobbing vorgeht.

Vorbeischauen lohnt sich also doppelt.