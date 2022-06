Die Packebusch vom Huylandverlag unterwegs

Pabstorf/Dingelstedt - Aufmerksamen Mitbürgern sind sie längst schon mal ins Auge gesprungen, die Wichtel Packi und Puppi in ihren lustigen Outfits, die zurzeit durch die Region tingeln. Kürzlich waren beide, in deren Rollen Katrin und Karsten Packebusch vom Huylandverlag Pabstorf schlüpfen, in Dingelstedt im Einkaufsmarkt und sind mit Inhaberin Maria Meier durch die Gänge getobt. „Wir wollen Spaß und Freude in die Vorweihnachtszeit bringen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, betont Katrin Packebusch.