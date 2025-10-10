Ein Abend voller Lebensfreude, Musik und Theater erwartet die Besucher eines Benefizkonzerts, das am 8. November in Halberstadt stattfindet. Neben dem Programm gibt es einen weiteren Aspekt, der den Abend besonders macht.

Die Tübinger Band Jontef lädt zu einem Festtagsabend ins Gleimhaus Halberstadt

Die aus Tübingen stammende Klezmer-Band Jontef ist am 8. November zu Gast in Halberstadt.

Halberstadt. - Zu einem besonderen Benefizkonzert wird für den 8. November nach Halberstadt eingeladen. Ab 18 Uhr wird an diesem Tag im Gleimhaus die Band Jontef aus Tübingen zu Gast sein. Sie spielt für den Förderverein der Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge. Hierhin gibt es eine berührende persönliche Beziehung.