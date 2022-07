Diese Bands sind beim Festival Rock im Garten in Rohrsheim (Harz) dabei

Rohrsheim - Laute Punk- und Rockklänge mitten in der Dorfidylle: Am Sonnabend, 23. Juli, wollen bei der neunten Auflage des Festival Rock im Garten wieder Bands aus ganz Deutschland die Obstbäume in Rohrsheim zum Wackeln bringen, kündigt Initiator Christian Borger an. Die Idee zu dieser Veranstaltung, so verrät er, geht auf seine Großmutter zurück.