Diese besonderen Frühblüher wachsen am Schloss Hessen

Hessen - Gestatten: Tulipa sylvestris hat wieder auf Schloss Hessen Einzug gehalten. Die Wilde oder auch Weinberg-Tulpe reckt gerade ihre gelben Blütenköpfe im Park in Richtung Sonne. Am Sonntag, 24. April, sind Neugierige auf dem weitläufigen Gelände willkommen, sich den Frühblüher einmal aus der Nähe anzusehen und zu erfahren, was ihn so besonders macht.