weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Special Olympics im Harz: Diese Halberstädter Schüler wollen die beste Staffel Deutschlands werden

Special Olympics im Harz Diese Halberstädter Schüler wollen die beste Staffel Deutschlands werden

Sie sind die beste Schwimmstaffel in Sachsen-Anhalt. Nun wollen vier Halberstädter ihr Können auch bei den Nationalen Spielen der Special Olympics unter Beweis stellen. Aber dafür brauchen sie Hilfe.

Von Sabine Scholz 10.02.2026, 18:30
Die Nosa, hier in Person von Geschäftsführer Christian Mokosch (links), unterstützt die Schwimmstaffel der Lakomy-Schule. Zum Fototermin anwesend waren Jasmin Albers, Tobias Becker und Damon-Ronny Wendt (vorn, von rechts).
Die Nosa, hier in Person von Geschäftsführer Christian Mokosch (links), unterstützt die Schwimmstaffel der Lakomy-Schule. Zum Fototermin anwesend waren Jasmin Albers, Tobias Becker und Damon-Ronny Wendt (vorn, von rechts). Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Sie kommen ihrem großen Ziel näher. Und stellen ihr Licht dabei nicht unter den Scheffel: „Wir wollen die beste Staffel Deutschlands werden“, sagt Niels Günther unter beifälligem Nicken der jungen Athleten. In der Reinhard-Lakomy-Schule Halberstadt zweifelt kaum jemand daran, dass vier ihrer Schüler dieses Ziel erreichen können.