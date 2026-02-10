Sie sind die beste Schwimmstaffel in Sachsen-Anhalt. Nun wollen vier Halberstädter ihr Können auch bei den Nationalen Spielen der Special Olympics unter Beweis stellen. Aber dafür brauchen sie Hilfe.

Diese Halberstädter Schüler wollen die beste Staffel Deutschlands werden

Die Nosa, hier in Person von Geschäftsführer Christian Mokosch (links), unterstützt die Schwimmstaffel der Lakomy-Schule. Zum Fototermin anwesend waren Jasmin Albers, Tobias Becker und Damon-Ronny Wendt (vorn, von rechts).

Halberstadt. - Sie kommen ihrem großen Ziel näher. Und stellen ihr Licht dabei nicht unter den Scheffel: „Wir wollen die beste Staffel Deutschlands werden“, sagt Niels Günther unter beifälligem Nicken der jungen Athleten. In der Reinhard-Lakomy-Schule Halberstadt zweifelt kaum jemand daran, dass vier ihrer Schüler dieses Ziel erreichen können.