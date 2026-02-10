Special Olympics im Harz Diese Halberstädter Schüler wollen die beste Staffel Deutschlands werden
Sie sind die beste Schwimmstaffel in Sachsen-Anhalt. Nun wollen vier Halberstädter ihr Können auch bei den Nationalen Spielen der Special Olympics unter Beweis stellen. Aber dafür brauchen sie Hilfe.
10.02.2026, 18:30
Halberstadt. - Sie kommen ihrem großen Ziel näher. Und stellen ihr Licht dabei nicht unter den Scheffel: „Wir wollen die beste Staffel Deutschlands werden“, sagt Niels Günther unter beifälligem Nicken der jungen Athleten. In der Reinhard-Lakomy-Schule Halberstadt zweifelt kaum jemand daran, dass vier ihrer Schüler dieses Ziel erreichen können.