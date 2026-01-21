Die Optik entscheidet auch bei Zügen. Doch wer sind die Leute, die den SVT, den legendären Schnellzug der Reichsbahn, so gut aussehen lassen?

Die Lackierer bei der VIS in Halberstadt haben gute Arbeit geleistet. Beim Roll out im Mai strahlte der SVT im Sonnenlicht.

Halberstadt. - Noch liegt der SVT im Winterschlaf. Vielleicht geht er im Februar auf die ersten Testfahrten, aber eins ist schon klar: Egal, wann es sein wird, er wird dabei verdammt gut aussehen. Thorsten Ahlborn und sein Team bei der VIS GmbH in Halberstadt haben dafür gesorgt, dass der SVT sich sehen lassen kann.