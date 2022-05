Diese Schadstoffe werden am Sonnabend in Osterwieck entsorgt

Das Schadstoffmobil kommt am Sonnabend nach Osterwieck. Dort nimmt das Fachpersonal verschiedene schadstoffhaltigen Abfälle entgegen.

Osterwieck - Am 12. Februar kommt das Schadstoffmobil nach Osterwieck. Es steht von 12 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße hinter Kik. Hier gibt es die Möglichkeit, gesundheits- und umweltschädliche Produkte aus Haushalt und Gewerbe kostenlos in haushaltsüblichen Mengen zu entsorgen, wurde aus der Entsorgungswirtschaft (Enwi) informiert.