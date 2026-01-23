Mit mehr als einem Kranz wird in Halberstadt am 27. Januar an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In einem kostenlosen Klavierkonzert werden besondere Stücke zu hören sein.

Halberstadt. - Die Kammerbühne in Halberstadt wird am Dienstag, 27. Januar, um 18 Uhr zu einem musikalischen Ort der Erinnerung. Ein Konzert rundet das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Tag ab.

Die Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge lädt gemeinsam mit der Moses-Mendelssohn-Akademie und dem Berend-Lehmann-Museum zu einem Klavierabend mit Musik von Gideon Klein, Morton Feldman und Mireia Vendrell ein.

Wie die Akademie mitteilt, widmet sich der erste Teil des Konzerts der Musik von Gideon Klein (1919–1945), die 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt entstand. Gideon Klein war ein tschechisch-jüdischer Komponist und Pianist, er starb im Konzentrationslager Fürstengrube unter ungeklärten Umständen.

Pianistin Mireia Vendrell bietet in Halberstadt spannende Improvisationen

Spielen wird Mireia Vendrell, die klassische Interpretation und Improvisation miteinander verbindet. In einem zweiten Teil nimmt Vendrell Morton Feldmans (1926–1987) „Last Pieces“, das zu den Frühwerken des US-amerikanischen Komponisten zählt, als Ausgangspunkt für ihre Improvisationen.

Die 1986 in Spanien geborene und seit 201 in Bremen lebende Pianistin und Komponistin agiert dabei auf besondere Weise. Ihre Musik entsteht aus den über Jahre erlernten Bewegungen des Körpers am Klavier. Klassische Gesten der Klavierliteratur verdichten sich zu Klängen mit Bezügen zu Minimal Music, Jazz und experimenteller Musik.

Das Klangspektrum des Instrumentes erweitert sie durch sogenannte extended techniques, darunter Geräusche im Inneren des Flügels und Präparationen der Saiten. Ihre Musik ist eine persönliche Ausdrucksform jenseits von Sprache – getragen von der Erfahrung und Liebe zur Musik. Passend in einer Stadt, die den Avantgardisten John Cage ehrt.

Inhaltlich ergänzt wird der Abend durch einen Beitrag der Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge. Der Eintritt ist frei.