Dingelstedter Familie bittet für den Tag des offenen Denkmals in ihr Zuhause

Zum Tag des offenen Denkmals wird es viele Angebote geben, einige aber werden sehr besonders sein. So erhalten Interessierte in Dingelstedt Zugang zum Magdalenenhof von Familie Steckhan.

Dingelstedt - Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September haben Interessierte und Neugierige Gelegenheit, sich ab 11 Uhr im Magdalenenhof am Huywald in der Alten Kirchstraße von Dingelstedt umzusehen und können sogar private und sonst verschlossene Bereiche betreten.