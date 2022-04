Dingelstedter Feuerwehr sammelt Geld für moderne Wärmebildkamera

Gemeinde Huy/Dingelstedt - Sie gehört heutzutage zum Standard-Handwerkszeug von Feuerwehrleuten: die Wärmebildkamera. Jene Kamera mit spezieller Sensorik zur Erfassung von Wärmestrahlungsquellen hilft den Wehrleuten bei Einsätzen beispielsweise, versteckte Glutnester zu erkennen oder Menschen in verqualmten Brandobjekten schnell ausfindig zu machen. Trotz dieser Vorteile kann längst noch nicht jede Wehr auf eine solche Kamera zugreifen. Um die in der Einsatzgruppe Huy 4 zusammengeschlossenen Ortswehren Dingelstedt, Röderhof und Eilenstedt nun mit dieser Technik auszustatten, hat die Feuerwehr via Internet eine Spendensammlung angestoßen.