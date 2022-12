Dingelstedter Pfarrer Andreas Knorr feiert 50-jähriges Dienstjubiläum

1972 erhielt Andreas Knorr seine Ordination und wurde zum Pfarrer berufen. Was seitdem so alles geschehen ist und warum er noch immer als Pfarrer tätig ist.

Dingelstedt - Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen, Frauenkreise und Gesprächsrunden, Hausbesuche und vieles mehr – der Aufgabenbereich eines Pfarrers ist umfassend und vielfältig. Und genau das schätzt Andreas Knorr an diesem, seinem Beruf. „Das alles hat mir großen Spaß gemacht“, erklärt der Pfarrer. „Ich bin da wirklich Überzeugungstäter.“ Was auch erklärt, warum er – 50 Jahre nach seinem Ordinatsjubiläum – noch immer in seinem Amt tätig ist.