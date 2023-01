Dingelstedt - Geboren in Dingelstedt, ist Hans-Hermann Lodahl seiner Heimat immer treu geblieben. In dem Haus, das Großvater Hermann 1912 gebaut und in dem Hans-Hermann 1938 gemeinsam mit Zwillingsbruder Günter das Licht der Welt erblickt hatte, ist Hans-Hermann am 17. Januar auch gestorben. Die Familie war in den letzten Stunden bei ihm, das war ihm wichtig, denn Hans-Hermann Lodahl war durch und durch ein Familienmensch. „Er war gerade mal neun Jahre alt, als er sich in mich verliebt hat“, erinnert sich Ehefrau Rosemarie mit einem Lächeln. Geheiratet wurde 1967; gekrönt wurde die große Liebe mit drei Kindern, zu denen stets ein inniges Verhältnis bestand. Als Sohn Martin eine Familie gründete, wurde aus dem Haus in der Anderbecker Chaussee wieder ein lebhaftes Mehrgenerationenhaus.

