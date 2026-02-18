Bäume und Büsche an den Feldwegen wachsen oft in den Weg hinein und machen das Durchkommen mit Fahrzeugen schwieriger. Warum das Thema Ströbecks Ortschaftsrat schon seit Monaten immer wieder beschäftigt.

Blick auf Ströbeck, das von vielen Äckern umgeben ist.

Ströbeck. - Im August 2025 gab es die erste Anfrage, im November 2025 die nächste. Jetzt hat Ströbecks Ortsbürgermeister Antwort von der Stadtverwaltung aus Halberstadt bekommen. Allerdings auf eine Frage, die so gar nicht gestellt worden war. Es geht um das Lichtraumprofil der Feldwege rund um Ströbeck.