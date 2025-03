Stadtrat in Halberstadt

Halberstadt. - Fahrzeuge für die Feuerwehr sind immer teuer, selbst wenn es sich um einen Pkw handelt. Was an der notwendigen technischen Ausstattung liegt. Die Kosten für eine geplante Ersatzbeschaffung sorgten für Diskussion in einigen Ausschüssen des Halberstädter Stadtrates.