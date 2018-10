Tief unter dem Halberstädter Dom reift ein besonderes Backwerk - der Dom­stollen.

Halberstadt l Ein besonderes Manufakturprodukt legen 2018 die Domschatzverwaltung Halberstadt sowie die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH bereits zum dritten Mal in Folge auf – den Domstollen. Die streng ­limitierte Auflage von in diesem Jahr 2500 Stück ist am gestrigen Donnerstag zum Reifen in den Rempterkeller des Halberstädter Doms getragen worden. Gute Domluft adelt dort in den kommenden fünf Wochen das Backwerk erst zum Domstollen.

An der Rezeptur hat sich so gut wie nichts verändert, sagt Eva Kilian, Geschäftsführerin der Halberstädter Bäcker und Konditoren. „Nur der Butteranteil ist noch einmal erhöht worden.“ Welche Zutaten im Stollen stecken, sei ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. Sie verrät nur, dass die Grundlage ein schwerer Hefeteig ist, mit viel guter Butter, Mandeln, Rosinen, Zucker und anderen ­Leckereien. Zu einem Manufakturprodukt gehört natürlich auch, dass der Teig nicht maschinell, sondern in sorgsamer Handarbeit geknetet und verarbeitet wurde.

Historische Luft atmen

Der Rempter ist ein zweigeschossiger Steinbau, der bereits in der ersten Bauphase der Kathedrale im 13. Jahrhundert entstanden ist, berichtet Claudia Wyludda von der Domschatzverwaltung. Hier „atmet“ der Stollen historische Luft. Dort seien bereits im Mittelalter Lebensmittel und Wein eingelagert worden. Im Zweiten Weltkrieg hätten Halberstädter dort Schutz vor den Bombenangriffen gesucht und gefunden.

Bilder Die Bäckermeister Peter Potratz (vorn) und Mathias Hladny von der Bäcker und Konditoren GmbH tragen die Kisten mit den Stollen die steile Treppe in den...



Von der Zusammenarbeit Domschatzverwaltung und Unternehmen profitieren beide Partner. Die Bäcker und Konditoren spenden pro verkauftem Stollen einen Euro für Projekte am Dom – in diesem Jahr also 2500 Euro. „Wir konnten und können mit dieser Spende viele Projekte am Dom fördern“, freut sich Pfarrer Dr. Torsten Göhler. Daher habe man die tolle Idee Domstollen dankbar aufgegriffen. Bei den Kunden sei das Weihnachtsgebäck ein Renner, so Eva Killian. Sie kämen aus der gesamten Republik, die südlichsten aus Bayern und im Norden aus Rostock. Im vergangenen Jahr habe man aufgrund der großen Nachfrage nicht alle Wünsche erfüllen können.

Zum Adventsläuten am Dom, 1. Dezember, um 18 Uhr wird der erste Domstollen bei einer Andacht angeschnitten und verkostet. Danach sind sie in allen Filialen der Firma und auf dem Weihnachtsmarkt am Dom zu haben. Der Ein-Kilo-Stollen kostet 17,50 Euro, der 500-Gramm-Stollen elf Euro.