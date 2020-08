Die Vorharz-Gemeinde Harsleben bereitet sich auf den Wettbwerb "Unser Dorf hat Zukunft" vor. Erste Ideen für die Bewerbung wurden gesammelt.

Harsleben l Davon, dass ihr Dorf das allerschönste ist, sind die Harsleber überzeugt. Nun gilt es, auch die Jury des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ für sich zu gewinnen, an dem die Vorharz-Gemeinde teilnimmt. Um weitere Ideen zu sammeln und die Vorbereitungen voranzutreiben, haben sich am Donnerstag die Mitglieder des eigens eingerichteten Ausschusses „Vorbereitung der Wettbewerbe“ im Rathaus getroffen.

„Ich mag keine Halbheiten. Wenn wir schon mitmachen, sollte es unser Ziel sein, Erster zu werden“, gab Bürgermeisterin Christel Bischoff (parteilos) die Richtung vor. Dafür soll sich Harsleben am 21. September von seiner besten Seite zeigen, wenn eine achtköpfige Bewertungs-Kommission dem Dorf einen Besuch abstattet.

Das will gut geplant sein: Denn an besagtem Tag haben die Mitglieder des Ausschusses lediglich zwei Stunden Zeit, um der Jury alle Vorzüge ihres Heimatortes zu präsentieren. In dem knappen Zeitfenster sollen nicht nur ein kleiner Imbiss, sondern auch eine Stadtführung und diverse Vorführungen untergebracht werden.

Bis zu 3000 Euro winken dem schönsten Ort

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird vom Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie ausgerichtet und richtet sich an Orte mit bis zu 3000 Einwohnern. Die teilnehmenden Dörfer versuchen, eine Fachjury mit ihren Konzepten für ein intaktes Zusammenleben und eine vielversprechende Zukunftsplanung zu überzeugen.

Auch finanziell könnte sich die Teilnahme für Harsleben lohnen. Auf Landesebene winken dem schönsten Dorf bis zu 3000 Euro, beim Bundeswettbewerb sind bis zu 15.000 Euro zu gewinnen, wie das Ministerium im Internet schreibt. Der Wettbewerb läuft bis 2022.

Um die Vorbereitungen des Wettbewerbes bestmöglich abzusichern, hatte der Gemeinderat Harsleben auf seiner Sitzung am 22. Juni einen eigenen Ausschuss ins Leben gerufen. Dieser setzt sich neben Bürgermeisterin Bischoff aus fünf Mitgliedern des Gemeinderats sowie sachkundigen Bürgern zusammen.