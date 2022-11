Drei Brände binnen weniger Tage: Ist im Huy ein Feuerteufel am Werk?

Zwei Löscheinsätze und Brandstiftungs-Verdacht in Eilenstedt werfen die Frage nach Parallelen zum kürzlichen Großfeuer in Haus-Nienburg auf. Was die Polizei bislang sicher sagen kann.

Gemeinde Huy/Eilenstedt - Ist nun in der Gemeinde Huy ein Feuerteufel unterwegs? Diese Frage stellt sich zumindest nach drei Bränden binnen kurzer Zeit in zwei benachbarten Huy-Ortsteilen. Nachdem es bereits in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche – am 2. November – in der Eilenstedter Gartenstraße in einem verlassenen Gebäude gebrannt hatte, loderten dort nun am Montagabend (7. November) erneut die Flammen. Diesmal gab es – anders als in der Vorwoche, als Anwohner die Flammen selbst unter Kontrolle bringen konnten – einen größeren Einsatz mehrerer Huy-Feuerwehren.