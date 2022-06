Dritter Teil der Volksstimme-Serie: Bilder der Halberstädter Ausstellung Moderne Vogelbilder 2021

Das Heineanum zeigt derzeit die Ausstellung „Moderne Vogelbilder“. Mitarbeiter und Freunde des Museums für Vogelkunde stellen in der Volksstimme ihre persönlichen Favoriten vor. Im dritten Teil präsentiert Susanne Bursche ihr Lieblingsbild von Bernd-Henning Gerischer: „Der letzte Rest vom alten Gartenzaun“.

Halberstadt - Im Museum für Vogelkunde Heineanum gibt es gerade die Ausstellung „Moderne Vogelbilder“ zu bestaunen. Sie findet alle zwei Jahre in Halberstadt statt und wird vom Museum Heineanum gemeinsam mit dem Förderkreis des Hauses organisiert. Ausstellungsort ist am Schraube-Museum in der Voigtei 48. NoBis 10. Oktober ist sie dienstags bis sonntags zu sehen, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr.