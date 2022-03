Droht der Premiere der Halberstädter Würstl-Wiesn wegen Corona erneut das Aus?

Der Holzmichl soll laut Veranstaltungsplan am Sonnabend der Halberstädter Würstl Wiesn für Stimmung sorgen, wie hier bei der Burger Schlappengaudi im Jahr 2014.

Halberstadt - Was München kann, kann der Harz schon lange, haben sich die Veranstalter der Würstl-Wiesn Halberstadt gedacht. Nachdem die für vergangenen Oktober geplante Premiere bereits der zweiten Corona-Welle zum Opfer gefallen ist, ist eigentlich ein Nachholtermin für diesen Oktober vorgesehen. Doch ob Halberstadts erste Würstl-Wiesn tatsächlich am Wochenende ab dem 8. Oktober starten, steht derzeit in den Sternen.