Ehrung für tanzende Senioren auf Weihnachtsfeier im Huy

Eilsdorf - „Nachdem unsere Feier im Vorjahr nicht stattfinden konnte, haben wir uns entschieden, es in diesem Jahr zu wagen und uns wieder in großer Runde zu treffen. Immerhin sei in diesem Jahr einiges anders“, betont Renate Voigt, die Leiterin der Eilsdorfer Tanzseniorinnen bei ihrer Begrüßung zur diesjährigen Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus.