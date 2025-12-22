weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Advent im Harz: Eigene Weihnachtsfeier für die Badersleber Senioren

Erneut waren die Senioren im Huy-Ort Badersleben zu einem gemeinsamen Nachmittag im Advent eingeladen. Was ihnen hierbei geboten wurde.

Von Maria Lang 22.12.2025, 18:30
60 Senioren waren zu dem vorweihnachtlichen Nachmittag gekommen.
Foto: Regina Farsky

Badersleben. - „Wir machen das schon seit vielen Jahren – das hat sich mit der Zeit zu einer schönen kleinen Tradition entwickelt“, sagt Baderslebens Ortsbürgermeister Olaf Beder, und meint die jährliche Seniorenweihnachtsfeier im Ort, die kürzlich erneut im Sängertreff stattfand.