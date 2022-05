Eilenstedt: Reitertag als Startschuss in die Saison

Eilenstedt - Zwei Jahre lang musste der Eilenstedter Reitverein wie so viele andere seine Aktivitäten auf Eis legen. Um so größer war die Freude, nun endlich wieder einen Reitertag veranstalten zu können, zu dem am Osterwochenende eingeladen wurde – und der den Auftakt für weitere Veranstaltungen in diesem Jahr bildet.