Eilenstedter lassen Wünsche von Heimkindern aus dem Harz wahr werden

Kinder zu beschenken, gehört zu Weihnachten dazu. Engagierte Harzer sorgen dafür, dass sich auch für Kinder, die in Heimen leben, Wünsche erfüllen.

Tobias und Susann Ballhausen aus Haus Nienburg (Landkreis Harz) beteiligen sich erstmals an der Wunschbaum-Aktion in Eilenstedt.

Eilenstedt - Eine Zitronenpresse, ein Bauarbeiterhelm, ein T-Shirt vom Lieblingssänger, ein Fußball, eine Puppe, eine Lichterkette: Die Wünsche, die auf den Karten stehen, sind so unterschiedlich wie die Kinder, die sie gebastelt haben. Eine Gemeinsamkeit haben die Mädchen und Jungen jedoch. Sie leben in Kinderheimen im Landkreis Harz. Das Verhältnis zu den Familien ist oft schwierig, die finanzielle Lage der Eltern angespannt. Dank einer Aktion aus Eilenstedt nahe Halberstadt gehen ihre Weihnachtswünsche dennoch in Erfüllung.