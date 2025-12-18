weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Weihnachten im Harz Eilenstedter machen wieder Weihnachtswünsche von Heimkindern wahr

Auch in diesem Jahr wollten die Eilenstedter etwas Gutes tun. Die Einwohner des Huy-Ortes haben erneut die Wünsche aus den Kinderheimen in Anderbeck und Friedrichsbrunn erfüllt.

Von Maria Lang 18.12.2025, 14:15
Der 14-jährige Marvin ist eines der Kinder im Anderbecker Heim, die stellvertretend von Michael Richter beschenkt werden.
Der 14-jährige Marvin ist eines der Kinder im Anderbecker Heim, die stellvertretend von Michael Richter beschenkt werden. Foto: Maria Lang

Anderbeck/Eilenstedt. - Schon seit 2009 gehört das Wunschbaumfest in Eilenstedt fest in den vorweihnachtlichen Kalender. Die zu erfüllenden Wünsche stammen hierbei von Anfang an von Kindern in den Harzer Kinderheimen in Anderbeck und Friedrichsbrunn. Bei diesem einfachen Prinzip – die Kinder wünschen sich etwas und spendenbereite Eilenstedter pflücken die Wünsche vom Baum und erfüllen sie – ist man bis heute geblieben.