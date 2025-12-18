Auch in diesem Jahr wollten die Eilenstedter etwas Gutes tun. Die Einwohner des Huy-Ortes haben erneut die Wünsche aus den Kinderheimen in Anderbeck und Friedrichsbrunn erfüllt.

Der 14-jährige Marvin ist eines der Kinder im Anderbecker Heim, die stellvertretend von Michael Richter beschenkt werden.

Anderbeck/Eilenstedt. - Schon seit 2009 gehört das Wunschbaumfest in Eilenstedt fest in den vorweihnachtlichen Kalender. Die zu erfüllenden Wünsche stammen hierbei von Anfang an von Kindern in den Harzer Kinderheimen in Anderbeck und Friedrichsbrunn. Bei diesem einfachen Prinzip – die Kinder wünschen sich etwas und spendenbereite Eilenstedter pflücken die Wünsche vom Baum und erfüllen sie – ist man bis heute geblieben.