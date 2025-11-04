Heimatgeschichte im Harz Ein Bild, an dem man in Halberstadts Stadtmuseum einfach nicht vorbeikommt

120 Jahre - ein Jubiläum, dass es zu feiern gilt. Im Städtischen Museum Halberstadt widmet sich eine Sonderausstellung der Gründung des Hauses vor 120 Jahren und den Aufgaben, die ein Museum heutzutage erfüllt. Mitarbeiter haben für das Jubiläum besondere Lieblinge ins Visier genommen.