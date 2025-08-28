Auch in diesem Jahr lädt der Mühlenverein zum Apfelfest an die Anderbecker Mühle ein. Was die Besucher hier erwartet.

Ein ganzes Fest rund um die Paradiesfrucht

Die Anderbecker Mühle wird erneut Schauplatz des Apfelfestes.

Anderbeck. - Das erste Septemberwochenende ist traditionell in Anderbeck reserviert fürs Apfelfest. So auch in diesem Jahr: Am 7. September wird vom Mühlenverein wieder an die Bockwindmühle am Rand des kleinen Huy-Orts eingeladen.

Das Fest, das neben dem Mühlentag zu Pfingsten der Höhepunkt im Veranstaltungskalender am historischen Bauwerk ist, beginnt um 9 Uhr mit einem zünftigen Schlachtefrühstück.

Im Anschluss sind Auftritte von Akkordeonist Tino Jeschek und des örtlichen Männerchores geplant.

Mühlenführung und Zuckerkuchen in Anderbeck

Neben Herzhaftem vom Grill und Zuckerwatte gibt es natürlich auch wieder den beliebten Zucker-, Streusel- und Apfelkuchen aus dem altdeutschen Backofen. Außerdem sind Mühlenführungen möglich, bei denen die angedrehten Mühlenflügel aus dem Inneren beobachtet werden können und man so einiges über die Geschichte und Funktionsweise der Mühle erfährt.

Für die kleinen Gäste werden eine Hüpfburg und auch Ponyreiten angeboten.

Der Ausklang des gemütlichen Tages unter alten Obstbäumen ist gegen 17 Uhr geplant.