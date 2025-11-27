Das erste Wochenende der Adventszeit gehört in Halberstadt den Weihnachtshöfen. In der Altstadt laden Vereine, private Hofbesitzer, Schulen und Museen zu besonderen Erlebnissen ein. In einem Hof geht es um Wünsche und Schutzamulette.

Ein Halberstädter Weihnachtshof bietet Raum für Wünsche und Schutz

Die Künstlerin Hili Noy befestigt für die Ausstellung „Hamsa“ zahlreiche der schutzbringenden Handsymbole an der Mauer im Hof der Klaus in Halberstadts Rosenwinkel 18.

Halberstadt. - Die offene Hand - ein besonderes Sinnbild in vielen Kulturen - steht in Halberstadt in der Ausstellung „Hamsa“ im Mittelpunkt. Verschiedene Aspekte dieses Schutzsymbols werden künstlerisch aufgriffen. Jetzt sind die Harzer zum Mitmachen eingeladen.