Advent im Harz Ein Halberstädter Weihnachtshof bietet Raum für Wünsche und Schutz
Das erste Wochenende der Adventszeit gehört in Halberstadt den Weihnachtshöfen. In der Altstadt laden Vereine, private Hofbesitzer, Schulen und Museen zu besonderen Erlebnissen ein. In einem Hof geht es um Wünsche und Schutzamulette.
27.11.2025, 10:15
Halberstadt. - Die offene Hand - ein besonderes Sinnbild in vielen Kulturen - steht in Halberstadt in der Ausstellung „Hamsa“ im Mittelpunkt. Verschiedene Aspekte dieses Schutzsymbols werden künstlerisch aufgriffen. Jetzt sind die Harzer zum Mitmachen eingeladen.