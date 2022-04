Ein musikalischer Abend mit Maximiliano Mangold

Den Blumenstrauß des Kammermusikvereins überreichte Patricia Grincova an Maximiliano Mangold.

Halberstadt - Es wurde sehr spanisch an diesem Kammermusikabend im Ratssaal in Halberstadt. Ausnahmegitarrist Maximilian Mangold entführte sein Publikum in das Mutterland der Konzertgitarre, nach Spanien und weiter nach Paraguay und Argentinien.