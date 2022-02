Ein Paradies aus Holz mitten in Wegeleben

Holzmodelle zum Ausprobieren und selbst bauen. Bei Klaus Fuhrmann in Wegeleben können Kinder mit vorgefertigten Teilen ihre eigenen Konstruktionen bauen.

Wegeleben - Die Kinder vom Hort in Wegeleben waren kaum noch vom Hof zu bewegen. Antje Ehlert, die Erzieherin, hatte am Ende alle Mühe, die Kinder wieder einzusammeln. So gut hat es den Kleinen bei Klaus Fuhrmann gefallen. Es gab aber auch eine Menge zu entdecken. Flugzeuge, Murmelbahnen, Autos, Tore und vieles mehr – alles aus Holz. Und das beste daran: Es sind nicht nur Modelle zum Anschauen, sondern auch zum Anfassen.