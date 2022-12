Leseförderung für Kinder Ein Ritter und seine Mission: Warum Buchhändler Thomas Borchmann regelmäßig die Kitas im Huy besucht

Buchhändler findet man eigentlich hinter den Tresen in Buchläden. Nicht so Thomas Borchmann. Für ihn gehört auch das Vorlesen in Kitas und Grundschulen dazu. Warum er das macht und sich dazu berufen fühlt.