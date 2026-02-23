In Rhoden und Osterode am Fallstein besteht dringender Handlungsbedarf bei den Friedhofskapellen. Während die Stadt Osterwieck auf die Haushaltslage verweist, drängen die Ortschaftsräte auf zeitnahe Lösungen.

Ortsbürgermeister David Kawitzke und der Ortschaftsrat Rhoden kämpfen für einen Neubau der Trauerhalle.

Rhoden/ Osterode am Fallstein. - Ein Trauerspiel sei die Friedhofskapelle, finden nicht nur die Rhodener und OrtsbürgermeisterDavid Kawitzke (WG Aktiv für Rhoden). Auch Beschwerden von Besuchern, die von außerhalb zu Bestattungen in den Osterwiecker Ortsteil (Landkreis Harz) kommen, seien ihm darüber schon zugetragen worden. Im November 2025 habe ein Ingenieur das kommunale Objekt in Augenschein genommen.