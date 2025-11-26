weather wolkig
  4. Sanierung im Harz: Ein unscheinbares Kleinod in Halberstadts Altstadt soll wieder eine Zukunft haben

Die politische Wende rettete Halberstadts Fachwerkbestand in der Altstadt. Doch noch immer gibt es Häuser, die dem Verfall überlassen sind. Für ein besonderes Haus soll sich das jetzt ändern.

Von Sabine Scholz 26.11.2025, 14:15
Das Gebäude Unter den Weiden 2 ist mit seinem Torbogen ein markantes, städtebaulich wichtiges Haus in Halberstadts Altstadt.
Halberstadt. - Es bietet einen trostlosen Anblick, dieses Haus. Es steht an einem kleinen, aber markanten Platz in Halberstadts Altstadt. Nun soll das Gebäude Unter den Weiden 2 gerettet werden.