Es ist ein langer Weg bis zum Klimaschutz - auch für die Kinder im Landkreis Harz. Doch auf den Weg dahin machen die „Kleinen Siedler“ aus der gleichnamigen Kindertagesstätte in Halberstadt gleich zwei Schritte.

Viel Beton, ein wenig Rasen und kaum Schatten: Der Innenhof der Kita „Kleine Siedler“ hat zuviel Sonne.

Halberstadt. - Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht, dass haben die Kinder und Eltern der Kindertagesstätte „Kleine Siedler“ am eigenen Leibe erfahren. Bei der Umwandlung der ehemaligen Grundschule wurden alle Schattenspender aus dem Innenhof entfernt. Nun ist es dort so heiß, dass die Kinder in den vergangenen Wochen den Gang an die frische Luft nicht wagen konnten.

Mit Elterninitiative, Bürgerengagement und Landesmitteln soll die Situation verbessert werden. Schon im Juli hatten die Mütter Jessica Bienek und Ronja Heib auf der Plattform Gofundme.com eine Spendensammelaktion gestartet. Seitdem sind dort 48 Spenden und 945 Euro eingegangen. Die Spendenaktion läuft weiterhin und die kleinen Siedler und ihre Eltern hoffen auf weitere Zuwendungen. Angestrebt sind 1.100 Euro und selbst die reichen nicht für das Projekt.

Eltern hoffen auf 17.000 Euro aus Magdeburg

Die Eltern wollen den Innenhof mit einer Pergola und Kletterpflanzen begrünen und beschatten. Nach Berechnungen der Stadtverwaltung werden mindestens 20.000 Euro benötigt, die im städtischen Haushalt nicht drin sind. Deswegen hatte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) die Eltern auf einen Topf der Landesregierung aufmerksam gemacht.

Carsten Schneider, Vorsitzender des Fördervereins, und die Eltern der Kita haben in den vergangenen Wochen alle Unterlagen zusammengetragen. Der Antrag ist abgeschickt. Jessica Bienek erklärt: „Nach unseren Schätzungen können wir auf 17.000 Euro hoffen“. Doch ob und wann das Geld aus Magdeburg kommen wird, kann derzeit niemand sagen.

Selbst wenn die Fördermittel in der gesamten Höhe fließen, bleibt noch ein Finanzierungslücke. „Deswegen bitten wir weiterhin um Spenden“, erklärt Jessica Bienek. Doch eine Zusage haben die Eltern bereits. Thomas Balcerowski wird die „Kleinen Siedler“ im Herbst besuchen, um dann mit einer Privatinitiative Bäume im kahlen Innenhof der Kita zu pflanzen.