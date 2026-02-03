Schlamm statt Löschwasser: In Schauen (Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck) schlägt der Ortschaftsrat Alarm. Da der Bauernteich zunehmend verlandet, ist die Sicherheit bei Bränden gefährdet. Wie eine 250.000 Euro teure Sanierung und innovative Ideen die Situation verbessern sollen.

Eine Frage der Sicherheit: Sanierung des Bauernteichs in Schauen

60 Zentimeter Schlamm bedrohen die Löschwasserversorgung in Schauen (Landkreis Harz). Ortsbürgermeister Denny Lüttgau kämpft nun für ein umfassendes Sanierungsprojekt inklusive E-Sharing-Ideen und Brückenerneuerung.

Schauen. - Idyllisch liegt er da in diesen Wintertagen: der Bauernteich in Schauen (Landkreis Harz). Dabei ist er weit mehr als reiner Naherholungsort. Er ist nämlich entscheidend für die Löschwasserversorgung im Osterwiecker Ortsteil. Schauens Ortschaftsrat kämpft nun für eine Sanierung, die schon längst überfällig sei, wie Denny Lüttgau (CDU) berichtet.