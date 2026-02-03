Löschwassermangel im Harz Eine Frage der Sicherheit: Sanierung des Bauernteichs in Schauen
Schlamm statt Löschwasser: In Schauen (Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck) schlägt der Ortschaftsrat Alarm. Da der Bauernteich zunehmend verlandet, ist die Sicherheit bei Bränden gefährdet. Wie eine 250.000 Euro teure Sanierung und innovative Ideen die Situation verbessern sollen.
03.02.2026, 14:00
Schauen. - Idyllisch liegt er da in diesen Wintertagen: der Bauernteich in Schauen (Landkreis Harz). Dabei ist er weit mehr als reiner Naherholungsort. Er ist nämlich entscheidend für die Löschwasserversorgung im Osterwiecker Ortsteil. Schauens Ortschaftsrat kämpft nun für eine Sanierung, die schon längst überfällig sei, wie Denny Lüttgau (CDU) berichtet.