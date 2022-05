Einsatz gegen Mülltourismus in Halberstadt

Halberstadt - Mülltourismus ist in und um Halberstadt ein Problem. Hausmüll, Bauschutt, Sperrmüll und Autoreifen werden kurzerhand an Feldwegen, an Parkplätzen, in Grünanlagen oder im Wald illegal entsorgt. Obwohl es den Wertstoffhof in Halberstadt gibt, der Müll entweder zum Nulltarif oder bestimmte Saschen gegen ein kleines Entgelt zur Entsorgung annimmt.