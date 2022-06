Einschulungserinnerungen im Landkreis Harz: Von Ostertüten und eingeklemmten Fingern

Silvia Wettig wird 1960 in die Käthe-Kollwitz-Schule in Halberstadt eingeschult. Groß gefeiert wurde zu dieser Zeit nicht, berichtet sie. Ihre Oma (hinter ihr) war ihr einziger Gast. Diese ist für dieses Ereignis von Gröningen nach Halberstadt gekommen.

Landkreis Harz - „Ich weiß noch genau, dass ich in meinen Schuhen nicht laufen konnte“, berichtet Diana Peyerl aus Badersleben. Es sei ein ganz harter Schuh gewesen. Er war unbequem und habe gedrückt. Diana Peyerl ist 1988 in Dedeleben in die Grundschule eingeschult worden. Sie weiß noch, dass sie zusammen mit den anderen Erstklässlern, in der Aula gesessen habe und von einem Jungpionier der zweiten Klasse ihre Schultüte überreicht bekommen habe.