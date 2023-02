Osterwieck - Es sind turbulente Zeiten in der Osterwiecker Firmenwelt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Schauener Backhaus Siemer in die Insolvenz gegangen ist (Volksstimme berichtete gestern), und auch in der Borek media im Osterwiecker Gewerbegebiet Lüttgenröder Straße gibt es eine Art Zeitenwende. Beides sind in der Stadt nicht nur Traditionsunternehmen mit Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert, sondern sie gehörten im letzten Vierteljahrhundert auch zu den größten Arbeitgebern.