Die Krankheit mit den 1000 Gesichtern Einzigartige Veranstaltung in Halberstadt: 25. Multiple Sklerose Forum mit Karikaturist Phil Hubbe

Unter dem Motto „MS-Therapie im Wandel der Zeit“ findet am Mittwoch (24. November) bereits zum 25. Mal das Patientenforum „Multiple Sklerose“ statt. Einführen in die Veranstaltung wird der Magdeburger Karikaturist Phil Hubbe, der in seinen Zeichnungen mit bissigem Humor die Krankheit thematisiert.