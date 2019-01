Die nächste Halberstädter Eiszeit steht bevor. Ab Freitag kommen Schlittschuhfreunde auf ihre Kosten.

Halberstadt (geg) l Mit „Der Winterschlaf endet. Die Halberstädter Eiszeit beginnt.“ wird der Geschäftsführer der Veranstaltungs COM GmbH Jens Ganso gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Henke (Linke) und Landtagsabgeordneter Daniel Szarata (CDU) als Schirmherr der Veranstaltung am Freitag, 1. Februar, um 17 Uhr eröffnen. Musikalisch begleitet die Wernigeröder Band Starsong den Start in die Saison.

Faschingslauf auf dem Eis

Vom 1. bis 17. Februar ist die Eisbahn täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. An die jeweils 90-minütigen Laufzeiten schließt sich eine halbstündige Pause an, in der das Eis geglättet wird. Die Einzelkarte kostet vier Euro. All jene, die eine Fünfer-Karte erwerben, bezahlen 16 Euro und bekommen damit eine Laufzeit geschenkt. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann solche für drei Euro ausleihen und mit den anderen die Bänke zum Umziehen nutzen. Außerdem werden für einen Euro Laufhilfen in Tierform für Kinder und jene ausgeliehen, die sich noch etwas unsicher fühlen.

Der Karneval wird nicht an Halberstadt vorbeigehen: Am Mittwoch, 6. Februar, steht ein Faschingslauf auf dem Programm, bei dem möglichst viele in Kostümen erwartet werden. Am Donnerstag, 14. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr gibt es zum Valentinstag ein „2 für 1“-Special für Verliebte.