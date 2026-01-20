Kita-Schließung im Harz Eltern aus Rohrsheim entsetzt über Sachsen-Anhalts Petitionsausschuss
Ein letzter Versuch, ihre Kita in Rohrsheim zu retten, hat vier Mütter aus dem Osterwiecker Ortsteil zum Petitionsausschuss geführt. Auf Ablehnung, Desinteresse und Respektlosigkeit seien sie dabei in Magdeburg gestoßen. Was sie zu berichten haben.
Rohrsheim. - Franziska Kipry und Marcella Huchel sind noch immer irritiert darüber, was sie im Petitionsausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt kürzlich erleben mussten. Mit einer Petition hat Franziska Kipry – nach gemeinsamer Erarbeitung mit Marcella Huchel, Nadine Richter und Mandy Pinske – die Rechtsgrundlage der Kita-Schließung in Rohrsheim (Stadt Osterwieck/Landkreis Harz) beanstandet. Es war ein Versuch, die Schließung vor dem letzten Öffnungstag im Dezember 2025 zu verhindern. Die Rohrsheimerinnen ärgern sich nun nicht nur über das Ergebnis der Ausschusssitzung, sondern auch darüber, wie „respektlos“ es abgelaufen sei, wie Franziska Kipry beschreibt.