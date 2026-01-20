Kita-Schließung im Harz Eltern aus Rohrsheim entsetzt über Sachsen-Anhalts Petitionsausschuss

Ein letzter Versuch, ihre Kita in Rohrsheim zu retten, hat vier Mütter aus dem Osterwiecker Ortsteil zum Petitionsausschuss geführt. Auf Ablehnung, Desinteresse und Respektlosigkeit seien sie dabei in Magdeburg gestoßen. Was sie zu berichten haben.