weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Familien im Harz: Emersleben ist auf dem Weg zu einem neuen Spielplatz

EIL:
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden

Familien im Harz Emersleben ist auf dem Weg zu einem neuen Spielplatz

Emerslebens öffentlicher Spielplatz soll für Kinder verschiedener Altersgruppen attraktiver werden. Dafür machen sich Familien des Halberstädter Ortsteils stark. Mit dem aktuellen Stand befasste sich jetzt der Ortschaftsrat.

Von Sabine Scholz 18.02.2026, 14:45
Blick auf den kleinen öffentlichen Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Emersleben.
Blick auf den kleinen öffentlichen Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Emersleben. Foto: Sabine Scholz

Emersleben. - Gut 600 Einwohner zählt der Halberstädter Ortsteil Emersleben. Das Dorf hat eine Kita und einen öffentlichen Spielplatz. Den besser auszurüsten, ist seit Monaten in der Diskussion. Der Ortschaftsrat befasste sich jetzt erneut mit dem Thema.