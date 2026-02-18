Emerslebens öffentlicher Spielplatz soll für Kinder verschiedener Altersgruppen attraktiver werden. Dafür machen sich Familien des Halberstädter Ortsteils stark. Mit dem aktuellen Stand befasste sich jetzt der Ortschaftsrat.

Emersleben ist auf dem Weg zu einem neuen Spielplatz

Blick auf den kleinen öffentlichen Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Emersleben.

Emersleben. - Gut 600 Einwohner zählt der Halberstädter Ortsteil Emersleben. Das Dorf hat eine Kita und einen öffentlichen Spielplatz. Den besser auszurüsten, ist seit Monaten in der Diskussion. Der Ortschaftsrat befasste sich jetzt erneut mit dem Thema.