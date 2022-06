Emersleben: Junge Störche bekommen ihren „Personalausweis“

Das Beringen junger Störche ist stets ein Höhepunkt im Sommerhalbjahr. Warum das Beringen in diesem Jahr nicht in luftiger Höhe stattfand und folglich viele Zuschauer nach Emersleben lockte.

Georg Fiedler und dessen Frau beringen die beiden jungen Störche in Emersleben vor den Augen zahlreicher Zuschauer und statten sie so mit "Personalausweisen" aus.

Emersleben - Erstmals hat am Wochenende ein größerer Kreis Kinder und Erwachsener die jährliche Beringung von Jungstörchen aus nächster Nähe verfolgen können. Geschah das bislang stets in luftiger Höhe, holte Georg Fiedler den Nachwuchs diesmal vom neun Meter hohen Schornstein der alten Gärtnerei am Rande von Emersleben herab und versah ihn mit Hilfe seiner Frau Sabine jeweils mit einem klassischen Metallring und einer neu eingeführten Kennzeichnungsvariante.