Sitzungssaal platzte aus allen Nähten. Nicht alle Besucher konnten eingelassen werden. In der Bürgerfragestunde ging es hauptsächlich um die Kita-Situation. So lief die Diskussion.

Osterwieck. - Großer Andrang bei der Sitzung des Osterwiecker Stadtrates Donnerstagabend. Der Sitzungssaal im „grünen Hof“ konnte nicht alle Besucher aufnehmen. Zahlreiche Menschen mussten mit dem Foyer vorliebnehmen, andere konnten erst gar nicht mehr in das Gebäude eingelassen werden. Es waren Eltern, die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kitas machten, die sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort meldeten. Eigens hierfür wurde die Dauer der Fragestunde von einer halben auf eine ganze Stunde ausgeweitet. Themen waren die drohende Kitaschließung in Bühne und die von Schimmel geplagte Awo-Kita an der Ilse.