Emotionsgeladene Ratssitzung offenbart erneut Probleme in Eilenstedt

Schon seit geraumer Zeit hängt der Haussegen in Eilenstedt schief. Mehrere Einwohner üben Kritik an Ortsbürgermeister Michael Richter (parteilos) und seiner Arbeit. Nach zwischenzeitlicher Beruhigung ist nun bei der Ortschaftsratssitzung das Feuer erneut entfacht.

Eilenstedt - Trifft man im Normalfall bei Ortschaftsratssitzungen nur maximal eine Handvoll Leute, war in Eilenstedt am Donnerstag deutlich mehr los. Gut 50 Einwohner hatten am Abend den Weg in den Dorfkrug gefunden, wo der Ortschaftsrat zu seiner Sitzung eingeladen hatte. Bei dieser handelte es sich um die erste öffentliche Beratung seit Bekanntwerden der Probleme mit und rund um Ortsbürgermeister Michael Richter.