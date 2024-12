Empörung in Halberstadt: Unbekannte beschädigen Lichterketten am Weihnachtsbaum

Halberstadt. - Unbekannte haben in der Adventszeit mehrfach in Halberstadt für Verärgerung gesorgt, indem sie die Beleuchtung am Weihnachtsbaum auf dem Domplatz beschädigt oder sogar zerstört haben. Zuletzt mussten die Verantwortlichen am Sonntagabend (29. Dezember) anrücken, um getrennte Lichterketten wieder in Betrieb zu nehmen.