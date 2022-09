Endlich fließendes Wasser und Toiletten: Neubau für Badersleben Schützen

Gleich drei Fördergeldzusagen konnten die Baderslebener Schützen gewinnen. Woher das Geld stammt, warum es benötigt wird und was genau damit passieren soll.

Badersleben - Ein in die Jahre gekommenes und baufälliges kleines Häuschen war bis dato alles, was der Badersleber Schützenverein als Vereinsheim hatte. „Das ist wirklich nur ein Schießstand, also quasi ein Unterstand, wenn es mal regnet – aber ohne Wasseranschluss, Heizung oder so“, erläutert Schießsportleiter Mathias Franke.