Mit den letzten Asphaltierungsarbeiten in der Quedlinburger Straße in Harsleben rückt die Freigabe der seit Monaten gesperrten Landesstraße nun in Sichtweite.

Harsleben - Große Freude in Harsleben. Nach der mehrere Monate lang dauernden Straßensanierung steht die Erneuerung der früheren Bundesstraße 79 in der Vorharz-Gemeinde nun kurz vor der Fertigstellung. Verbunden wird das Ende der Arbeiten mit einem Fest vor Ort.

In der vergangenen Woche wurde die letzte Asphaltdeckschicht für den letzten Bauabschnitt von der Goldbachbrücke in der Quedlinburger Straße bis zur Wohngebietsstraße „Unterer Erzberg“ aufgetragen. Jetzt folgen noch Restarbeiten an den Anschlüssen zu Straßen und Wegen sowie zum Schluss die Fahrbahnmarkierung.

Arbeiter haben mit Hilfe der Maschine die letzte Asphaltschicht aufgetragen. Foto: Dieter Kunze

Straßenfest in Harsleben ist für Donnerstag (19. Oktober) geplant

Mit einem Straßenfest wollen sich Harslebens Bürgermeisterin Christel Bischoff (parteilos) und der Baubetrieb für die Geduld in den vergangenen eineinhalb Jahren bedanken, heißt es in der Einladung für die Anlieger. „Da die Bauarbeiter freitags früher nach Hause fahren, laden wir dazu am Donnerstag, 19. Oktober, ab 10 Uhr in die Nähe der Bushaltestelle Landblick ein“, heißt es. Für einen Imbiss und Getränke sei gesorgt.

„Wir sind froh, dass wir große Teile der Fußwege sowie einige Randbereiche zusätzlich erneuern konnten“, sagte die Bürgermeisterin. Außerdem wurde der Durchgang vom Pappelweg in Richtung Straße der DSF, der bisher nur ein Schotterweg war, gleich mit asphaltiert. „Damit können auch Bewohner mit Rollstuhl aus dem Wohnpark sicher zum Einkaufen fahren“, freut sich Christel Bischoff. „Mit dem Straßenfest geht unser Dank auch an die beteiligten Unternehmen und Bauarbeiter für ihre Unterstützung und die planmäßige Umsetzung des Auftrags“, betont sie.

Radfahrstreifen auf beiden Seiten der Landesstraße

Aufgrund der Verlagerung der Fußwege direkt an den Straßenrand entstehen in der Quedlinburger Straße teilweise neue Grünflächen. „Hier sollte mit den Anwohnern abgesprochen werden, wer die Pflege der Flächen übernimmt.“ Große Sonnenblumen oder ähnliches Grün sollten dort aber wegen der Sichtbarkeit nicht angepflanzt werden. Neu wird auch die Kennzeichnung der Quedlinburger Straße mit beiderseitigen Radfahrstreifen. Diese dienen der Sicherheit der Fahrradfahrer – und auf ihnen darf nicht geparkt werden. Autofahrer müssen ihre Geschwindigkeit anpassen und dürfen Radfahrer nicht behindern.

Beim jüngsten Senioren-Treff im Rathaus war im Gespräch mit den Regionalbereichsbeamten der Polizei im Vorharz von Anwohnern auf Autofahrer hingewiesen worden, die trotz eindeutiger Absperrung und teilweise bei laufenden Bauarbeiten den Bereich durchfahren haben sollen. Die Beamten verwiesen auf ihre Vielzahl von Aufgaben in den einzelnen Orten der Verbandsgemeinde. Jetzt könne man aber froh sein, dass die Sperrungen in Kürze aufgehoben werden.

Baustart war im Februar dieses Jahres

Das Unternehmen Strabag AG war von der Landesstraßenbaubehörde, dem Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz und der Gemeinde Harsleben mit der Erneuerung des Niederschlagswasserkanals, der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung und der Deckensanierung der Quedlinburger Straße beauftragt worden. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte unter Vollsperrung des genannten Straßenabschnitts.

Baustart für die Quedlinburger Straße war im Februar dieses Jahres und bis Ende Oktober sollen die Arbeiten planmäßig abgeschlossen sein. Im vorigen Jahr war bereits der erste Abschnitt in der Halberstädter Straße saniert worden.