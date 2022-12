Das wollen die Bürger über den Strom-Preishammer vom Druiberg wissen

Badersleben/Dardesheim/ Rohrsheim - Als Mitte November in Dardesheim die Einwohnerschaft zu einer Informationsveranstaltung über den Druiberg-Strom eingeladen worden waren, stapelten sich förmlich 120 Menschen im dafür zu kleinen Rathaussaal. Deshalb wurde drei Wochen danach eine weitere Veranstaltung angeboten, diesmal in Badersleben, dem größten der drei Orte, denen der Windpark Druiberg ab 1. Januar 2023 subventionierte Stromtarife anbieten will. Auch hier war der Saal im Sängertreff wieder voll geworden. Das Interesse ist also anhaltend groß, die Fragen sind aber auch weiterhin zahlreich.